Ercolano ospita “Una Poesia per la Pace” – Mercoledì 16 aprile l’inaugurazione di Liberi di Pensare 2025

Mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 11,30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Ercolano (via Resina, 39), si terrà l’inaugurazione del progetto “Liberi di Pensare 2025 – Una Poesia per la Pace”, promosso da Liberi Editore in occasione dei suoi 21 anni di attività culturale e sociale.

All’incontro prenderanno parte l’editore Mario Savonardo, il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, il presidente del Consiglio Comunale Luigi Simeone, il coordinatore del Forum Giovani Carlo Cozzolino e il testimonial Massimo Gargiulo. Saranno protagonisti della mattinata i giovani, gli autori e i relatori, coinvolti in un recital di testi poetici per lanciare un messaggio di pace e riflessione in un momento storico complesso.

“Siamo felici di accogliere a Ercolano una tappa così significativa del progetto ‘Liberi di Pensare’ – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto – Un’iniziativa che crea un ponte tra cultura, territorio e giovani generazioni, offrendo spunti di riflessione importanti sul nostro presente e sul futuro che vogliamo costruire. La poesia, come l’arte, può essere uno strumento potente per educare alla pace, al rispetto e alla convivenza civile.”

“In un’epoca segnata da crisi profonde e continue – aggiunge l’editore Mario Savonardo – sentiamo il dovere di lanciare un messaggio forte, chiaro e universale: quello della Pace. ‘Una Poesia per la Pace’ nasce per coinvolgere giovani, artisti e creativi in un percorso condiviso di riflessione e speranza. È un modo per unire impresa, associazionismo e istituzioni nel valorizzare il territorio e i suoi talenti. La Liberi Editore non è solo un progetto editoriale, ma un impegno civile e culturale che mette al centro l’essere umano, i suoi diritti, le sue responsabilità e il desiderio di costruire un futuro migliore.”