Ercolano – Ordigni artigianali in casa, 53enne arrestato

Capodanno è ormai lontano e la scusa di festeggiare il nuovo anno fuori luogo.

Di giustificazioni ne aveva nessuna un 53enne di Ercolano.

E sulla destinazione dei 7 ordigni artigianali trovati dai carabinieri della tenenza di Ercolano sono in corso approfondimenti.

Erano nella sua abitazione, conservati senza alcuna cautela.

Con un peso di circa 50 grammi l’uno, gli ordigni avrebbero potuto sventrare una camera e ferire gravemente.

Il 53enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Dovrà rispondere di detenzione illegale di esplosivi