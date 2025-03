Ercolano – Operazione alto impatto nel venerdì di movida condotta da Carabinieri e Municipale: il bilancio

Operazione alto impatto condotta dalle forze dell’ordine sul territorio di Ercolano. Nel venerdì di movida la città è stata presidiata dagli uomini e le donne della Tenenza dei Carabinieri di Ercolano, della Compagnia di Torre del Greco, del Nucleo Radiomobile di Torre del Greco, dai reparti speciali cinofili, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) e il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), e dalla Polizia Municipale di Ercolano, guidata dal Colonnello Nicola Vanacore.

La Polizia Municipale, in particolare, si è occupata di pattugliamenti e posti di blocco nella zona centrale e periferica di Ercolano, con un’intensificazione della presenza sul territorio per i controlli di polizia stradale.

Durante le verifiche effettuate sono stati fermati circa 150 veicoli, tre le patenti ritirate e sospese, mentre le contravvenzioni al codice della strada sono oltre 50, per un totale di circa 10.000 euro di sanzioni amministrative elevate.

“Ercolano mantiene alta l’attenzione, grazie all’impegno congiunto delle forze dell’ordine che porta risultati importanti. Voglio ringraziare per l’impegno e complimentarmi con il comandante della compagnia di Torre del Greco, Francesca Romana Ruberto, il Capitano della tenenza dei carabinieri di Ercolano, Gerardo Avolio, il Luogotenente Dario Di Meglio, comandante sezione operativa dei CC di Torre del Greco, e il comandante della Polizia Municipale, Nicola Vanacore. Si prosegua con decisione nel contrasto a ogni forma di illegalità, tutelando la salute pubblica e i diritti dei lavoratori. La legalità è una parola d’ordine per la nostra amministrazione e salutiamo con favore la presenza delle pattuglie in strada. Questa operazione conferma la nostra determinazione nel contrastare e prevenire ogni illegalità, affinché Ercolano sia sempre di più una città accogliente e vivibile per tutti.” Lo ha detto Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.