Ercolano – Operativo il centro vaccinale, Buonajuto: “Lavoriamo senza sosta per sconfiggere il covid 19”

“Ad Ercolano stiamo lavorando senza sosta per sconfiggere il coronavirus, con l’apertura questa mattina del centro vaccinale raggiungiamo un risultato importante per consentire ai miei concittadini di potersi vaccinare senza spostarsi da Ercolano” – è quanto dichiara il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.

Dalla mattinata di lunedì 29 marzo, infatti, è operativo il centro vaccinale ospitato presso i locali del centro anziani in via Aldo Moro. La struttura, dotata di tutti i comfort e le attrezzature, sarà operativa tutti i giorni, grazie anche alla convenzione stipulata tra Asl e medici di base. Un ambiente sicuro e facilmente raggiungibile, al centro della città.

Circa 150 le dosi somministrate in questo primo giorno, ma il numero è destinato a salire nelle prossime settimane, man mano che la campagna vaccinale entrerà nel vivo.

“Voglio ringraziare l’Asl, i medici di base, l’assessore Mariarca Cascone, ma anche gli agenti della Polizia Municipale, i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile per lo straordinario lavoro e per la dedizione e la passione che stanno mettendo in questo momento. Con la campagna vaccinale iniziamo a vedere la luce infondo al tunnel. Mi auguro che quanto prima questo luogo possa essere restituito agli anziani di Ercolano per le loro attività. In quel momento vorrà dire che abbiamo vinto la nostra battaglia” – conclude il primo cittadino.

—