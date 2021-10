Ercolano – Non solo video porno, ma anche pratiche illecite per l’assegnazione di loculi: Striscia incontra Buonajuto [VIDEO]

Luca Abete torna a occuparsi del caso della dipendente a luci rosse del Comune di Ercolano che dal suo ufficio si spogliava via webcam su un sito per adulti perché ha delle nuove rivelazioni. La signora, infatti, ha inconsapevolmente diffuso una sua conversazione in cui parla di pratiche per agevolare l’assegnazione di loculi (anche occupati abusivamente) in cambio di soldi e regalie. L’inviato di Striscia incontra il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, per informarlo di quest’altro illecito.

Fonte Striscia la Notizia