Ercolano – Nessun positivo su 72 tamponi effettuati in settimana

“Sono aumentati i tamponi effettuati su cittadini ercolanesi e, per fortuna, neanche questa settimana sono stati registrati casi positivi. Grazie all’incessante lavoro dell’Asl e all’intero sistema regionale che stanno dando un enorme contributo per consentirci di uscire da questo tunnel. Ai cittadini va un solo messaggio: mascherina e prudenza SEMPRE”. Così via social il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto nel suo consueto aggiornamento settimanale sulla situazione Covid-19 in città.