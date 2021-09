Ercolano – Minaccia di morte la compagna, arrestato 32enne

Ercolano: Violenza di genere. Carabinieri arrestano 32enne

Ercolano, è sera e in un appartamento c’è una coppia, un uomo e una donna. Lui ha minacciato di morte più volte la compagna. Vuole del denaro per acquistare la droga. La donna le dà tutto quello che ha, 25 euro, ma questo non gli basta. L’uomo – 32enne del posto già noto alle forze dell’ordine – vuole altri soldi ed inizia a picchiarla schiaffeggiandola. I carabinieri della tenenza di ercolano, allertati dal 112, intervengono e trovano la donna con una grossa tumefazione all’occhio. I militari bloccano l’uomo e lo arrestano. Accertati altri casi violenza avvenuti in passato.

L’arrestato – che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e estorsione – è stato condotto al carcere.