Ercolano – Messa in sicurezza del cimitero comunale in vista delle festività di Ognissanti, Buonajuto: “Il cronoprogramma sarà rispettato”

“Messa in sicurezza del cimitero comunale in vista della festività di Ognissanti, stamani, insieme all’assessore Gioacchino Acampora, abbiamo effettuato un sopralluogo al cimitero comunale e nell’area interessata dalla costruzione dei nuovi loculi, per renderci conto dello stato di avanzamento dei lavori. Siamo consapevoli che la prossima festività di Ognissanti assume per tutti noi un significato ancora maggiore; gli ultimi due anni, infatti, non ci hanno permesso di rinnovare appieno quel rito spirituale e di preghiera che caratterizza le nostre comunità. La ditta ci ha assicurato che il cantiere sarà messo in sicurezza, così come l’intera area cimiteriale e che il cronoprogramma sarà rispettato” – è quanto dichiara il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.