Ercolano – Medico morto di Covid, il cordoglio del sindaco

“Oggi è un giorno triste per la comunità di Ercolano. Purtroppo il covid ci ha portato via il dottor Bernardo Cozzolino. Tanti di noi hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzare la sua profonda devozione nell’aiutare il prossimo, sia come medico che come uomo di fede. A nome mio e dell’Amministrazione tutta esprimo profondo dolore e cordoglio nei confronti dei familiari e di chi gli ha voluto bene”. Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.