GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di ERCOLANO:
PIAZZA PUGLIANO
VIA CANALONE
VIA CUPARELLA
VIA DEL CORALLO
VIA PUGLIANO
VIA SUPPORTICO BOSCO
VICO AMPELLONE
VICOLO CARROZZA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:00 di martedì 9 settembre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
