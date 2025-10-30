GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di ERCOLANO:
CORSO ITALIA
CORSO RESINA
CORSO UMBERTO I
VIA ACHILLE CONSIGLIO
VIA ARTURO CONSIGLIO
VIA CAMPANIA
VIA GENERALE GENNARO NIGLIO
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA IV NOVEMBRE
VIA MACELLO
VIA NAPOLI
VIA PUGLIANO
VIA ROMA
VIA TRENTOLA
VICOLO FAVORITA
E TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA.
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 16:00 di giovedì 30 ottobre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
YouTube
RSS