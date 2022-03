Ercolano – Lunedì sarà inaugurata la ludoteca comunale di via Marconi

Sarà inaugurata lunedì 14 marzo alle 12:00 la nuova ludoteca per la prima infanzia della Città di Ercolano, situata in via Marconi 18. Al taglio del nastro interverranno il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto; l’assessore alle politiche per l’infanzia, Mariarca Cascone; e il presidente di Valinor srl impresa sociale, soggetto gestore della ludoteca, Emilia Mancuso.

La ludoteca per la prima infanzia, realizzata grazie ai fondi dell’Ambito N29, offre ai bambini, di età compresa tra 6 mesi e 3 anni di età, occasioni di gioco e di socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni di animazione ed accompagnamento. Si tratta di un servizio di aggregazione di bambini, che promuove e valorizza la funzione educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità. Il servizio è destinato ai minori da 18 mesi ai 36 mesi. Gli spazi e le attività saranno organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all’età, sulla base di un progetto educativo-ricreativo.