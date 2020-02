Ercolano – Loculi danneggiati e saccheggiati al cimitero, Buonajuto: “È uno schifo. In un periodo delicato come questo, c’è chi non ha rispetto neanche dei morti” [FOTO]

“È uno schifo. In un periodo delicato come questo, c’è chi non ha rispetto neanche dei morti. Siamo da questa mattina al cimitero insieme ai carabinieri per fornire tutte le indicazioni su questa situazione che è stata trovata dai dipendenti stamattina e sembra che si tratti di un furto ai danni di alcuni loculi”. Cosi via social il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto in merito alla scoperta di danni e saccheggiamenti di loculi scoperti al cimitero. “Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso e sono state acquisite le immagini della videosorveglianza. Mi auguro che questa gentaglia si trovi prima o poi a fare i conti con la propria coscienza, prosegue il primo cittadino. Noi continueremo la nostra campagna di interventi, con l’assessore Ciro Riccio, per migliorare le condizioni del cimitero. In questo momento, faccio una preghiera per tutti i defunti che sono in quei loculi così barbaramente saccheggiati e un abbraccio ai loro familiari, conclude Buonajuto”.