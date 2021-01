Ercolano – Liceo Classico al Tilgher, la soddisfazione del sindaco

“Una bella notizia per Ercolano: dal prossimo anno scolastico all’Istituto Tilgher saranno attivate le classi del Liceo Classico. In questo modo l’ampia offerta formativa, dell’unico istituto superiore della nostra città, si arricchisce ancora di più. Mi auguro che quanto prima le aule non solo del Tilgher, ma di tutte le scuole di Italia, possano tornare a riempirsi di entusiasmo, cultura, voglia di apprendere e stare insieme di studenti e professori” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.