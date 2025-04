Ercolano – La via Crucis per la prima volta al Parco Archeologico, Buonajuto: “Un momento di fede e riflessione immerso nella nostra storia”

Venerdì 11 aprile ore 19:00, partenza via dei Papiri Ercolanesi

La città di Ercolano è pronta a vivere un momento spirituale di straordinaria intensità, per la prima volta la tradizionale Via Crucis attraverserà il Parco Archeologico. Il percorso inizierà da via dei Papiri Ercolanesi e si concluderà in piazza Carlo di Borbone, attraversando la splendida passeggiata che affaccia sugli scavi. Un itinerario immerso nella bellezza millenaria della città antica, reso ancora più suggestivo dalla luce del tramonto. Sarà un momento di preghiera e meditazione, guardando all’antico per aprirci al nuovo, in questo anno di Giubileo “Pellegrini di Speranza”.

“Un’esperienza mai vissuta prima, un momento di raccoglimento, per tutta la cittadinanza, in uno scenario unico al mondo, quello del Parco Archeologico. Attraverseremo le radici più profonde della nostra identità – ha detto il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto – Cammineremo al di sopra delle antiche vie della città romana, portando i simboli della Passione di Cristo; un’occasione straordinaria per coniugare il sentimento religiosoben radicato con la storia e la cultura del nostro territorio. Sarà un’occasione unica che, sono certo, resterà impressa nella memoria di tutta la nostra comunità.”

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di tutte le parrocchie di Ercolano, in accordo con la Curia, e si inserisce nel calendario degli appuntamenti religiosi della Settimana Santa.