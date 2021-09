Ercolano – La cultura del vaccino: open day nel Museo Archeologico Virtuale

Una serie di appuntamenti ad Ercolano per sostenere la campagna vaccinale per il Covid 19. Doppio appuntamento la prossima settimana lunedì 6 settembre con l’iniziativa organizzata dal comitato cittadino della Croce Rossa Italiana, mentre mercoledì 8 l’Unità Mobile Vaccinale dell’Asl Napoli 3 Sud allestirà la propria postazione all’interno del Museo Archeologico Virtuale.

“Tu ti vaccini e noi ti regaliamo due ingressi gratuiti al MAV, anche la cultura scende in campo ad Ercolano per sostenere la campagna vaccinale per il Covid 19. Una iniziativa sinergica che vede in prima linea il Comune di Ercolano, l’Unita Mobile Vaccinale dell’Asl Napoli 3 Sud e la Fondazione Cives che gestisce il MAV – Museo Archeologico Virtuale” – spiega il sindaco Ciro Buonajuto.

Appuntamento mercoledì 8 settembre presso le sale del MAV, in via IV Novembre 44 ad Ercolano, quando dalle ore 18.00 alle ore 24.00 si terra l’open day vaccinale a cura dell’Unita Mobile Vaccinale dell’Asl Napoli 3 Sud.

“Per l’occasione chi si vaccinerà riceverà in omaggio due biglietti gratuiti per visitare il MAV dopo aver ricevuto il Green Pass, l’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini, anche non residenti ad Ercolano, non ancora vaccinati dai 12 anni in su, ed anche per chi ha deciso di posticipare la seconda dose” – dichiara Buonajuto.

Lunedì 6 settembre, invece, presso il l’Hub vaccinale di Via Aldo Moro dalle ore 9.00 alle ore 18.30 per tutti i giovani tra i 12 e i 17 anni sarà possibile vaccinarsi e ricevere un aperitivo analcolico offerto dalla Croce Rossa Italiana che per l’occasione fornirà anche tutta una serie di informazioni sulla campagna vaccinale e sull’attività svolta dalla Croce Rossa.

“Settembre è un mese cruciale per la ripresa delle attività lavorative e la ripartenza dell’anno scolastico. Ben vengano queste iniziative – dichiara l’assessore con delega alle politiche sanitarie, Mariarca Cascone. Contiamo sul senso di responsabilità dei cittadini e mi auguro che sempre più persone possano vaccinarsi per concorrere al rilancio dei nostri territori”.

Per potersi vaccinare, in occasione degli open day non sarà necessaria la prenotazione e non occorrerà la preventiva registrazione sulla piattaforma “Sinfonia” della Regione Campania, sarà sufficiente presentare al personale incaricato un documento di riconoscimento in corso di validità e la propria tessera sanitaria (o in alternativa il codice STP per i cittadini stranieri extra UE).

Intanto dai dati forniti dall’Asl e aggiornati allo scorso 2 settembre sono 26.107, pari al 51%, i cittadini di Ercolano che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre quelli che hanno ricevuto una sola dose sono 31.944 pari al 62%.