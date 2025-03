Ercolano – L’8 marzo spettacolo teatrale interattivo per celebrare le donne pioniere del nostro Paese

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 8 marzo, la Casa Comunale si trasformerà in un teatro per ospitare uno spettacolo unico nel suo genere. La compagnia Ritena, diretta da Fabio Di Gesto, porta in scena “Donne Pioniere”, un’esperienza performativa e interattiva dedicata a quattro figure femminili che hanno fatto la storia del nostro Paese nei rispettivi campi. I temi scelti sono quattro, arte, scienza, identità e politica, le storie rappresentate saranno quelle di Artemisia Gentileschi, Margherita Hack, Joe Stajano e Teresa Mattei.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, non è solo un evento teatrale ma un messaggio chiaro e concreto: il Comune apre le sue porte per ribadire il proprio impegno nella tutela dei diritti delle donne e nel riconoscimento del loro ruolo fondamentale nella società. Il pubblico non sarà semplice spettatore, ma parte integrante dello spettacolo, interagendo con le protagoniste attraverso attività coinvolgenti. I presenti potranno dipingere con Artemisia Gentileschi, la più famosa pittrice del ‘600, tracciare le stelle con Margherita Hack, la prima scienziata al modo ad aver esplorato l’universo attraverso i raggi ultravioletti, riflettere sull’identità di genere con Joe Stajano, la prima donna trans italiana, e partecipare a una simulazione di voto con Teresa Mattei, l’unica donna che ha partecipato alla stesura della Costituzione del nostro Paese.

Francesca Fedeli, Giulia Piscitelli, Marzia Angeloni e Mariaclaudia Pesapane daranno vita alle quattro donne pioniere, accompagnate dalle guide Daria D’Amore e Chiara Di Bernardo, che condurranno il pubblico in questo viaggio nella storia e nell’empowerment femminile.

“Abbiamo scelto di ospitare questo evento all’interno della Casa Comunale perché vogliamo lanciare un segnale forte: le istituzioni sono e devono essere sempre al fianco delle donne. Attraverso la cultura e il teatro vogliamo celebrare il valore e il coraggio di chi ha aperto la strada alle generazioni future, perché il rispetto e la parità di genere si costruiscono anche con la memoria e la consapevolezza. Con questa rappresentazione si chiude una settimana di eventi dedicata interamente alle donne. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questo spettacolo speciale, un’occasione per riflettere, emozionarsi e sentirsi parte di una storia che appartiene a tutti noi”. Lo ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.

Al termine della rappresentazione teatrale si terrà un brunch presso la Villa Comunale ‘Marco Nonio Balbo’ aperto a tutti.

L’evento è offerto dal Comune di Ercolano, pertanto completamente gratuito per chiunque voglia partecipare.