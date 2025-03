Ercolano – Inaugurazione della terza Casetta dell’Acqua cittadina martedì 25 marzo

Ercolano si appresta ad inaugurare la terza Casetta dell’Acqua cittadina, che sorgerà in Piazza Pugliano. Dopo le installazioni di via Doglie e San Vito, anche questa nuova struttura consentirà di ridurre l’uso delle bottiglie di plastica e di offrire un’alternativa economica per l’approvvigionamento di acqua potabile.

Al taglio del nastro, in programma martedì 25 marzo alle ore 10,00 in piazza Pugliano, saranno presenti Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, Sabino De Blasi, presidente GORI, Vittorio Cuciniello, amministratore delegato GORI, e Domenico Imperatore, responsabile relazioni con gli enti Acquatec.

Le Casette dell’Acqua consentono ai cittadini di rifornirsi di acqua naturale e frizzante a un costo simbolico di 5 centesimi al litro per la liscia e 7 centesimi per la frizzante.

Si tratta di un’opera a costo zero per il Comune, realizzata e gestita interamente da Acquatec. L’obiettivo è quello di ridurre i rifiuti plastici, abbattere le emissioni di CO2 e offrire un’alternativa economicamente valida ai cittadini.

L’installazione delle Casette dell’Acqua rientra in un più ampio impegno dell’amministrazione comunale per la tutela dell’ambiente e la promozione di buone pratiche ecosostenibili.