Ercolano – Inaugurazione del primo asilo nido pubblico

Martedì 18 febbraio ore 10,30, via Viola

Ercolano si appresta ad inaugurare il primo asilo nido comunale del territorio che ospiterà 40 bambini da zero a 36 mesi. Il taglio del nastro si svolgerà alla presenza della deputata Maria Elena Boschi, della Segretaria Regionale CISL Campania, Melicia Comberiati, e del Garante dell’Infanzia per la Regione Campania, Giovanni Galano.

Questo risultato è stato raggiunto grazie a lavoro svolto dall’Ufficio di Piano del Comune di Ercolano. Un investimento che, oltre via Viola, ha reso possibile l’apertura della sezione primavera all’Istituto Rodinò e si completerà con l’inaugurazione del micro nido presso il Museo Archeologico Virtuale.

“Ercolano punta sui giovani, sul lavoro e sulle famiglie investendo nella formazione e nella cultura – ha dichiarato il sindaco Ciro Buonajuto – L’apertura del primo asilo nido comunale, della sezione primavera, qualche giorno fa, e poi del micro nido presso il Museo Archeologico Virtuale, rappresentano traguardi storici per la nostra città; un segnale concreto di attenzione alle famiglie e al futuro dei nostri bambini. Garantire un’educazione di qualità sin dai primi anni di vita significa costruire le basi per una comunità più forte e coesa, in grado di riconoscere e applicare i valori della solidarietà e della legalità. Per questi risultati ringrazio l’Ufficio di Piano, guidato dalla dottoressa Letizia Allocca, che ha dimostrato grande capacità nell’intercettare i fondi nazionali. Sono felice di poter condividere questo momento storico con l’on. Maria Elena Boschi, che nella sua azione politica ha sempre dimostrato attenzione ai giovani e alle famiglie, con Melicia Comberiati, segretario generale della Cisl Campania, e con il Garante dell’Infanzia per la Regione Campania, Giovanni Galano. L’apertura di un asilo nido, infatti, aiuterà tante donne ad inserirsi nel mondo del lavoro.” Ha concluso Buonajuto.