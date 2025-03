Ercolano – Inaugura la terza Casetta dell’Acqua a Piazza Pugliano. Buonajuto: “Un passo avanti per sostenibilità e risparmio”

Ercolano compie un nuovo passo verso la sostenibilità e il risparmio economico con l’inaugurazione della terza Casetta dell’Acqua cittadina, situata in Piazza Pugliano. Dopo le installazioni di via Doglie e San Vito, anche questa nuova struttura offrirà ai cittadini la possibilità di rifornirsi di acqua potabile, naturale e frizzante, a un costo simbolico, riducendo al contempo l’uso delle bottiglie di plastica e l’impatto ambientale.

Grazie alle tre Casette dell’Acqua presenti sul territorio, sono stati erogati finora 680mila litri d’acqua, con un impatto positivo sull’ambiente: 460mila bottiglie di plastica risparmiate, 18 tonnellate di PET non utilizzate e una riduzione di circa 100 tonnellate di CO2.

Il sindaco Ciro Buonajuto ha dichiarato: “L’inaugurazione di questa terza Casetta dell’Acqua rappresenta un’ulteriore opportunità per i cittadini di Ercolano. Offriamo un servizio che permette di risparmiare economicamente e, allo stesso tempo, di ridurre l’utilizzo della plastica e le emissioni di CO2. Investire in sostenibilità significa costruire un futuro migliore per la nostra comunità, promuovendo comportamenti virtuosi e responsabili.”

Domenico Imperatore, responsabile relazioni con gli enti di Acquatec, ha aggiunto: “Siamo felici di aver completato il progetto con questa terza Casetta dell’Acqua a Ercolano. Grazie a questi impianti, riduciamo drasticamente il consumo di bottiglie di plastica, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione dell’acqua di rete. Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini acqua di qualità a pochi centesimi al litro, offrendo così un servizio utile sia per il risparmio economico che per la riduzione dell’inquinamento.”

Il presidente di GORI, Sabino De Blasi, ha evidenziato l’importanza della qualità dell’acqua distribuita: “L’acqua distribuita da Gori è sicura e conforme ai più alti standard di qualità grazie all’attività del nostro laboratorio interno che ogni anno effettua oltre 150.000 controlli. In questo contesto le Casette dell’Acqua rappresentano un’opportunità in più per i cittadini, anche al fine di ridurre l’impatto ambientale legato al consumo di plastica. Solo nel 2024, le Casette installate nei comuni serviti da Gori hanno consentito un risparmio di plastica di circa 57 tonnellate.”

L’installazione delle Casette dell’Acqua è stata realizzata a costo zero per il Comune, grazie all’investimento e alla gestione a cura di Acquatec. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale per la tutela dell’ambiente e la promozione di buone pratiche ecosostenibili.

Con questo progetto, Ercolano conferma la sua attenzione alla sostenibilità ambientale e al benessere dei cittadini, incentivando azioni concrete per un futuro più green e responsabile.