Ercolano inaugura il nuovo Auditorium del MAV

Domani, mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 20.00, si terrà l’inaugurazione del nuovo Auditorium del MAV – Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, un’opera che arricchisce l’offerta culturale della città e dell’intero territorio vesuviano. La cerimonia, promossa nell’ambito degli Eventi MAV, vedrà la partecipazione del Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, del Sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto e del Presidente della Fondazione Cives Alessandro Remondelli.

A seguire, il pubblico sarà accolto dallo spettacolare concerto dell’Orchestra Cinestrings Ensemble, che proporrà un emozionante programma dedicato a “La grande musica del cinema”, con le più celebri colonne sonore della storia cinematografica.

“L’inaugurazione del nuovo Auditorium del MAV, riqualificato con fondi Comunali e di Città Metropolitana, è l’ennesimo segnale della rinascita di Ercolano – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto –La nostra è una città di cultura, di ricerca e innovazione, capace di coniugare la straordinaria eredità del passato con lo sguardo rivolto al futuro. Il MAV rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione del nostro patrimonio e da oggi, grazie al nuovo auditorium, potrà rinnovare la sua offerta per essere sempre di piùuno spazio vivo per eventi, musica e condivisione. Restituiamo alla città un cinema-teatro in un momento storico in cui la desertificazione e la crisi della cultura sono protagoniste. Dopo anni in cui le sale cinematografiche e i teatri chiudevano o restavano aperti con grossi sacrifici, ora è il momento di rilanciare un intero settore. Il nuovo auditorium deve essere un orgoglio per la nostra comunità e per tutto il territorio vesuviano.”

L’evento è organizzato con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Ercolano, della Città Metropolitana di Napoli e della Fondazione Cives, ente gestore del MAV.