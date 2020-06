Ercolano – In corso interventi di risistemazione degli alberi

“Sono in corso in questi giorni gli interventi di risistemazione degli alberi in via Doglie, via Bordiga, via Villanova e Cupa Monti. Al posto dei pini, saranno piantumati alberi di leccio, pianta tipica dell’area mediterranea approvata dalla Soprintendenza”. Lo rende noto il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

“Avendo un apparato di radici meno invasivo rispetto ai pini, i lecci si adeguano meglio al contesto urbano per cui al termine della piantumazione si procederà al rifacimento dei marciapiedi e della carreggiata senza più il rischio che le radici spacchino tutto, spiega il sindaco. Per una città più verde, più sicura e più vivibile”, conclude Buonajuto.