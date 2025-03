Ercolano – Il Ministro Alessandro Giuli in visita al Parco Archeologico. Buonajuto: “Turismo motore di crescita per la nostra città”

Visita ufficiale al Parco Archeologico di Ercolano del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, insieme con il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, accompagnati da una delegazione istituzionale. Il Ministro ha inaugurato il nuovo percorso di fruizione del Parco Archeologico, tra Domus restaurate e un’App digitale, tagliando il nastro della Casa del Colonnato Tuscanico, riaperta dopo oltre 25 anni, e la Casa del Saccello di Legno, dov’è custodito l’affresco che raffigura il sacrificio di fondazione della città da parte di Ercole. Un progetto che mira alla valorizzazione del patrimonio storico della città e a promuove nuovi progetti di rilancio culturale e turistico.

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha espresso grande soddisfazione per la presenza del Ministro e delle autorità nazionali, sottolineando l’importanza strategica di un investimento continuo nel patrimonio cittadino:

“È fondamentale la presenza del Ministro qui a Ercolano, perché intorno a questo sito archeologico vogliamo costruire un indotto che non sia soltanto turistico, ma anche culturale, sociale ed economico. Ercolano è una realtà conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo, e di questo siamo fieri e orgogliosi. Il nostro obiettivo è trasformare la straordinaria ricchezza storica della città in un motore di crescita sostenibile, capace di generare opportunità per i cittadini, attrarre investimenti e rendere Ercolano un modello di sviluppo basato sulla valorizzazione del proprio patrimonio.”