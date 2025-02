Ercolano – Il Consiglio Comunale approva il bilancio

Il Consiglio Comunale di Ercolano ha approvato il bilancio. L’assise cittadino ha varato il Documento Unico di Programmazione 2025-27 e il Bilancio di Previsione 2025-27 con 21 voti favorevoli, l’opposizione, composta da Emilia Dorio, Pietro Sabbarese e Ciro Santoro ha votato in modo compatto contro l’approvazione.

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha dichiarato “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2025-2027, arrivato con una maggioranza molto ampia. Questo risultato conferma il grande senso di responsabilità di tutto il Consiglio Comunale, che spinge l’Amministrazione a proseguire con maggior vigore nel percorso di crescita e sviluppo della nostra città.

In questo bilancio abbiamo stanziato risorse fondamentali per migliorare la qualità della vita a Ercolano, guardando con fiducia e speranza al futuro. Tra le misure approvate, ci tengo a sottolineare la messa a regime della mensa scolastica, che partirà tra pochi giorni e sarà garantita senza interruzioni per i prossimi tre anni. Scuola, giovani e disabilità vanno a comporre uno dei capitoli più importanti del bilancio, con 345mila euro destinati alla manutenzione degli immobili scolastici, oltre ai buoni libro per 90mila euro e ai progetti di lettura dedicati alle scuole. Particolare attenzione è stata riservata all’assistenza scolastica per gli studenti con disabilità, con un fondo specifico per garantire loro il diritto allo studio.

Non meno importante è il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare per anziani e persone con disabilità, oltre a uno stanziamento di oltre 200mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il trasporto e il fondo inclusione. Abbiamo inoltre previsto risorse dedicate alle donne vittime di violenza, affinché nessuna sia lasciata sola.

Un’attenzione particolare è stata rivolta alle famiglie e al contrasto alla povertà: oltre due milioni di euro saranno impiegati per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, con misure mirate alla lotta alla dispersione scolastica e al sostegno delle fasce più deboli.

Infine, abbiamo previsto investimenti concreti per migliorare la vivibilità della città: oltre due milioni e mezzo di euro per il rifacimento delle strade, l’illuminazione e la pulizia urbana, e più di un milione di euro destinato alla cura del verde pubblico.

Questo bilancio è la dimostrazione del nostro impegno per una Ercolano sempre più inclusiva, sicura e moderna. Continueremo a lavorare con determinazione affinché ogni cittadino possa sentirsi parte di una comunità che cresce e guarda al futuro con fiducia”. Ha concluso il sindaco Buonajuto.