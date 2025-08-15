Ercolano – Hashish nel frigo e cocaina nel cruscotto: 20enne arrestato

E’ stato un controllo di routine a condurre i Carabinieri di Ercolano nell’abitazione di un pusher.

La paletta si è alzata per un 20enne di Portici, era nella sua auto, a pochi passi dall’ingresso agli scavi. Nel cruscotto, i militari hanno trovato 3 involucri di cocaina per oltre 8 grammi di sostanza.

Nella sua abitazione, invece, 14 panetti di hashish. Circa 300 grammi di stupefacente, nascosto nel frigorifero, in cucina.

In manette R. C., già noto alle forze dell’ordine. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.