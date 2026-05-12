GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di ERCOLANO:
CORSO RESINA
CORSO UMBERTO I
TRAVERSA I DI VIA VERZIERI
TRAVERSA II DI VIA VERZIERI
VIA ACHILLE CONSIGLIO
VIA ARTURO CONSIGLIO
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO
VIA GENERALE GENNARO NIGLIO
VIA MARITTIMA
VIA QUATTRO OROLOGI
VICOLO FAVORITA
tutte le traverse della zona
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 23:30 di martedì 12 maggio 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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