GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di ERCOLANO:
VIA ALESSANDRO ROSSI
VIA BELVEDERE
VIA CAPRILE
VIA CUPA DEI MONTI
VIA DOGLIE
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA IV NOVEMBRE
VIA TIRONCELLI
VIA TIRONI DI MOCCIA
VIA VILLANOVA
VIA WINCKELMANN
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 23:30 di venerdì 27 febbraio 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
