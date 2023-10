Ercolano – Gori, annullati i lavori del giorno 11 Ottobre

L LAVORO PROGRAMMATO dalle 14:00 alle 22:00 di mercoledì 11 ottobre 2023, che doveva interessare le strade di seguito, è stato ANNULLATO.

PERTANTO, NON VI SARÀ ALCUNA INTERRUZIONE DELLA FORNITURA IDRICA.

Le strade oggetto della sospensione erano:

VIA AVETA

VIA FARINA

VIA GIUSEPPE SEMMOLA

VIA NICOLO’ MARCELLO VENUTI

VIA PANORAMICA

VIA SACERDOTE BENEDETTO COZZOLINO

VIA ULIVI

VICO PITTARI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

*VIA BENEDETTO COZZOLINO: civico 148.

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.