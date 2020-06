Ercolano – Giornate del Fai, il 28 giugno visite guidate gratuite in Villa Campolieto

In occasione dell’iniziativa nazionale “Le Giornate del Fai”, sarà possibile accedere alle visite guidate in programma a Villa Campolieto domenica 28 giugno. Previsti due turni di visita alle 10,30 e alle 12 (per il rispetto delle norme di sicurezza, ogni gruppo sarà composto da un numero massimo di 15 persone).

È obbligatoria la prenotazione ENTRO E NON OLTRE LE ORE 15 DEL 26 GIUGNO attraverso il sito

https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-campolieto?gfp