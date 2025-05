Ercolano firma del gemellaggio con la città di Gadara (Giordania) alla presenza di Sua Altezza Reale Principe di Giordania El Hassan bin Talal

Lunedì 26 maggio 2025, alle ore 11,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Ercolano, si terrà la cerimonia ufficiale per la sigla del Gemellaggio tra la Città di Ercolano e la Città di Gadara (Umm Qais, Giordania), alla presenza di Sua Altezza Reale il Principe El Hassan bin Talal. Questo gemellaggio rappresenta un momento di straordinario valore culturale e simbolico, rinsaldando il dialogo tra popoli e civiltà unite da una storia millenaria e da un comune impegno nella valorizzazione del patrimonio, della cooperazione internazionale e della pace. Gadara, l’antica città ellenistica e romana situata nell’attuale Umm Qais, è stata un importante centro culturale e commerciale, membro della Decapoli, citata nel Vangelo e sede di un vasto parco archeologico.

“Con questo gemellaggio, Ercolano e Gadara si uniscono in un abbraccio simbolico che attraversa i secoli e le geografie. Due città, due comunità, unite da una storia millenaria e da un patrimonio culturale straordinario. Questo patto di amicizia rappresenta un ponte tra i nostri popoli, un impegno condiviso per la valorizzazione delle nostre radici e per la promozione del dialogo interculturale. La presenza di Sua Altezza Reale il Principe El Hassan bin Talal onora la nostra città e sottolinea l’importanza di costruire insieme un futuro di cooperazione e pace.”

L’evento si inserisce nel più ampio impegno del Comune di Ercolano per l’internazionalizzazione e la promozione della cultura come strumento di coesione sociale e sviluppo sostenibile.