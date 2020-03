Ercolano – Emergenza COVID19, nessun nuovo caso in città e controlli rafforzati

Nessun nuovo contagiato a Ercolano. Il numero dei contagiati in città, quindi, resta fermo a tre oltre all’ospite della casa di riposo purtroppo mancato nella giornata di lunedì. Le condizioni delle persone contagiate non appaiono preoccupanti, ma sono comunque strettamente monitorate da parte dell’Asl.

Sono sempre meno le persone che stanno contravvenendo al divieto di spostarsi da casa senza motivo. Ciononostante, anche oggi sono stati attivi sul territorio controlli fissi e itineranti di tutte le Forze dell’Ordine anche per il controllo del rispetto del calendario comunale per l’accesso agli esercizi commerciali. Solo la Polizia Municipale oggi ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone su un totale di 117 controllate in vari punti vendita della città. Sono consapevole che si tratta di un grosso sacrificio richiesto a tutti, ma in questo momento dobbiamo avere un solo obiettivo: ridurre al minimo le potenziali condizioni di diffusione del contagio. Qualunque altra esigenza, in questo momento, passa necessariamente in secondo piano.

Ricordo i servizi attivati dal Comune di Ercolano:

– “Accorciamo le distanze” assistenza telefonica per persone sole e fasce deboli al numero 081.788.14.56 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)

– Consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità da parte della Croce Rossa Italiana Comitato di Ercolano tel. 081.777.56.00 (lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 17)

– “Lontani ma vicini” sportello di ascolto psicologico e socio educativo attivo al numero 081.197.244.46

– Servizio di messaggistica istantanea per ricevere in tempo reale informazioni di pubblica utilità relative alla città di Ercolano. Il servizio è attivo sia per i numeri fissi che per i telefoni cellulari iscrivendosi al numero verde gratuito 800.58.92.18. Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.