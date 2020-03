Ercolano – Emergenza COVID19, nessun nuovo caso in città, circa 130 i denunciati dalla Polizia Municipale

AGGIORNAMENTO 21 03 2020

Nessun nuovo contagiato a Ercolano. Oltre alle due persone contagiate di cui ho riferito nei giorni scorsi, siamo ancora in attesa dell’esito di cinque tamponi. Tra ieri ed oggi è stata completata la disinfezione della strada e delle aree circostanti la casa di riposo in cui si è registrato il secondo caso ed è stato imposto al responsabile la disinfezione di tutti i locali della struttura.

Con circa 130 denunciati su 1500 controlli effettuati dalla sola Polizia Municipale, Ercolano è il comune della provincia di Napoli con il maggior numero di denunce per violazione al decreto che limita gli spostamenti come misura di contrasto alla diffusione del coronavirus. Oltre all’eccellente lavoro della Polizia Municipale, è costante l’attività di controllo sul nostro territorio da parte di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

Quella di oggi è stata una giornata assurda: oltre ai consueti fessi che purtroppo non hanno capito che devono restare a casa se vogliono salvare la loro pellaccia e quella dei loro cari, i poliziotti, i carabinieri e tutte le Forze dell’Ordine sono stati costretti a pattugliare i principali supermercati della zona a causa degli assembramenti che si sono creati all’esterno di diversi esercizi. In qualche caso, è anche capitato che le persone protestassero contro i controlli. Allora lo ripeto ancora una volta: BISOGNA RESTARE A CASA!!! È questa l’unica arma di difesa che abbiamo contro questo maledetto virus. Non bisogna andare a fare la spesa tutti i giorni e, soprattutto, non è obbligatorio andare necessariamente di sabato. Ringrazio le Forze dell’Ordine per questi controlli che hanno evitato problemi maggiori.

Un ulteriore chiarimento per chi si trova in quarantena fiduciaria (diversi medici mi hanno chiesto di sottolinearlo): deve stare chiuso in casa tutto il nucleo familiare. Una risposta collettiva a tutti coloro che mi chiedono di CHIUDERE TUTTO: non posso, non ne ho il potere, è una decisione che può assumere solo il Governo nazionale. Se anche io in qualità di sindaco chiudessi tutto, la mia decisione sarebbe inefficace (Dl 9/2020 art. 35).

A partire dalla prossima settimana, saranno a disposizione ulteriori cinque automezzi speciali che effettueranno la disinfezione e sanificazione di tutte le strade della città (vicoletti inclusi) con cadenza settimanale.

Per i cittadini di Ercolano sono stati attivati i seguenti servizi:

– “Accorciamo le distanze” assistenza telefonica per persone sole e fasce deboli al numero 081.788.14.56 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)

– Consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità da parte della Croce Rossa Italiana Comitato di Ercolano tel. 081.777.56.00 (lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 17)

– “Lontani ma vicini” sportello di ascolto psicologico e socio educativo attivo al numero 081.197.244.46

– Servizio di messaggistica istantanea per ricevere in tempo reale informazioni di pubblica utilità relative alla città di Ercolano. Il servizio è attivo sia per i numeri fissi che per i telefoni cellulari iscrivendosi al numero verde gratuito 800.58.92.18. Ciro Buonajuto