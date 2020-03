Ercolano – Emergenza COVID19, nessun nuovo caso in città, Buonajuto: “Di deficienti che vanno in giro senza motivo ce ne sono sempre meno”

Nessun nuovo caso segnalato a Ercolano, l’unico contagiato è a casa sotto osservazione delle autorità sanitarie e le sue condizioni non appaiono preoccupanti.

In giornata la Polizia Municipale ha controllato 149 persone che erano in giro munite di autocertificazione e controllato 52 esercizi commerciali. È stata denunciata all’Autorità Giudiziaria una persona per il mancato rispetto del decreto #restoacasa. Intensificati i controlli anche da parte delle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio. Di deficienti che vanno in giro senza motivo ce ne sono sempre meno e questo è un dato molto positivo. Quasi il 99% della nostra popolazione sta rispettando le regole: è grazie a tutti voi che in questi giorni state restando a casa se ne verremo fuori il prima possibile.

È stata emanata un’ordinanza del Comune di Ercolano (36/2020) che ordina agli amministratori di condominio e ai proprietari di unità abitative di provvedere alla disinfezione delle parti comuni condominiali (androne, scale, ballatoi, ascensori, etc). Le medie e grandi strutture commerciali che vendono generi alimentari e il supermercati tutti dovranno effettuare la disinfezione di tutti gli ambienti con cadenza bisettimanale.

Questa sera la disinfezione delle strade avverrà nella zona alta della città. A partire dalla prossima settimana, tuttavia, saranno a disposizione ulteriori cinque automezzi speciali che effettueranno la disinfezione e sanificazione di tutte le strade della città (vicoletti inclusi) con cadenza settimanale.

Per i cittadini di Ercolano sono stati attivati i seguenti servizi:

– “Accorciamo le distanze” assistenza telefonica per persone sole e fasce deboli al numero 081.788.14.56 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)

– Consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità da parte della Croce Rossa Italiana Comitato di Ercolano tel. 081.777.56.00 (lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 17)

– “Lontani ma vicini” sportello di ascolto psicologico e socio educativo attivo al numero 081.197.244.46

– Servizio di messaggistica istantanea per ricevere in tempo reale informazioni di pubblica utilità relative alla città di Ercolano. Il servizio è attivo sia per i numeri fissi che per i telefoni cellulari iscrivendosi al numero verde gratuito 800.58.92.18

Forza Ercolano, andrà tutto bene

#restiamoacasa

P.S. Una comunicazione personale. Solo negli ultimi due giorni ho ricevuto quasi 5mila messaggi privati, la maggior parte non sono riuscito neanche a leggerli mentre sono riuscito a risponderne solo a pochissimi: chiedo scusa a tutti coloro che non hanno ricevuto risposta, ma capirete che in questi giorni mi è difficile trovare il tempo per rispondere a tutti. Mi spiace perdere questa forma di contatto diretto, ma in questo periodo non potrò utilizzare messanger. Per ogni comunicazione potete rivolgervi alla mail sindaco@comune.ercolano.na.it

Spero che mi capirete

Grazie

Ciro Buonajuto