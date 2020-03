Ercolano – Emergenza COVID19, da domani la spesa si fa in ordine alfabetico

A seguito dell’ordinanza n. 39/20 emessa dal Comune di Ercolano, a partire da domani l’accesso agli esercizi commerciali sul territorio di Ercolano sarà disciplinato per ordine alfabetico secondo le iniziali del cognome del capofamiglia (in allegato il calendario delle giornate). La consegna a domicilio sarà sempre consentita. Non sarà consentito utilizzare più di una lettera presente all’interno dello stesso nucleo familiare. I titolari degli esercizi commerciali interessati, inoltre, dovranno avere cura di far osservare all’esterno dei locali l’ordine in fila indiana degli avventori, garantendo la distanza interpersonale di un metro prescritta dalle disposizioni governative.

«Questa misura è stata adottata per evitare che tanta gente scenda di casa tutti i giorni per la spesa quotidiana ed è stata concordata con le Forze dell’Ordine – dice il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto – Mi rendo conto che è una scelta che comporta sacrifici e impatta soprattutto sulle abitudini delle persone più anziane, ma in questo momento il nostro obiettivo prioritario è limitare la diffusione di questo virus quindi spero che le persone rispetteranno e capiranno questa misura: ne va della salute di tutti.