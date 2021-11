Ercolano – Emergenza COVID-19, 75 gli attuali positivi

L’Asl ci segnala che al 30 novembre sul territorio di Ercolano insistono 75 concittadini positivi al covid, 5 dei quali ricoverati in ospedale.

Per quanto concerne le vaccinazioni dall’inizio della campagna sono state somministrate 36.574 prime dosi (pari all’80%), 31.286 seconde dosi (69%) e 4.347 terze dosi (10%).

L’incidenza dei nuovi positivi per 100mila abitanti nell’ultima settimana di novembre è al 75,60 rispetto al 104,81 registrato in Regione Campania. Un dato che non deve indurci ad abbassare la guardia, anzi invito tutti i cittadini a continuare a rispettare le norme anticovid ed ha tutto coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi, a recarsi al centro di Ercolano, anche senza obbligo di prenotazione, per sottoporsi alla terza dose.

Cosi il Sindaco Ciro Buonajuto