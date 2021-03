Ercolano – Emergenza COVID-19, 31 nuovi casi e 18 guarigioni

AGGIORNAMENTO COVID

I dati comunicati dall’Asl e relativi ai tamponi effettuati il 25 marzo 2021, fanno registrare un aumento di positivi sul territorio di Ercolano. Su 129 tamponi effettuati registriamo 31 nuovi positivi a fronte di 18 nuovi guariti.

In totale al momento registriamo 451 cittadini positivi (0 con variante inglese), quelli guariti sono in totale 2.842.

Intanto si sono conclusi i lavori presso il Centro Anziani di Ercolano che da lunedì ospiterà il Centro Vaccinale. In questo modo l’Asl avrà a disposizione un altro luogo sicuro e attrezzato per effettuare la vaccinazione, ringrazio a tal proposito tutti i medici di base di Ercolano che, quotidianamente, si alterneranno per somministrare le dosi.

Così il Sindaco Buonajuto