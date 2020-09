Ercolano – Emergenza COVID-19, 21 i positivi in città, Buonajuto: “Situazione che va affrontata con responsabilità”

AGGIORNAMENTO COVID 19

“L’Asl mi ha comunicato che dal primo settembre, ad Ercolano, ci sono 21 positivi al coronavirus. Sono tutti in buone condizioni di salute ed in isolamento.

Vi ho promesso massima trasparenza, fin dal primo giorno di questa pandemia. E così sarà, sempre. Sarò qui ad informarvi, sia sugli sviluppi negativi che su quelli positivi. Non avrei, tra l’altro, alcun motivo per nascondere numeri o verità.

La situazione è seria e quindi va affrontata con responsabilità e rigore.

Rinnovo a tutti l’invito alla massima prudenza, distanza di sicurezza e mascherina.

Rispettiamo le regole.

Sono al vostro fianco.”

Ciro Buonajuto