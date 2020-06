Ercolano – Emergenza Coronavirus, una guarigione e un nuovo contagio in questa settimana

“In questa settimana a Ercolano sono stati registrati la completa guarigione della ragazza contagiata nel mese di maggio ed un nuovo contagio di un’anziana ospitata presso la casa di riposo Villa delle Camelie, prontamente ospedalizzata ma complessivamente in condizione di salute non preoccupanti. Tutti gli altri tamponi effettuati su ospiti e operatori della casa di riposo hanno dato esito negativo, per cui il contagio appare circoscritto ad un unico caso. Si sta cercando di ricostruire le cause che abbiano portato al contagio della donna: in soggetti anziani è già capitato che il virus dopo la guarigione si ripresentasse spontaneamente, ma non si sa se è questo il caso. In ogni caso, è indispensabile mantenere prudenza e distanza di sicurezza per limitare ogni rischio”. Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.