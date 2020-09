Ercolano – Emergenza Coronavirus, tre nuovi casi in città

“Stanno proseguendo i tamponi effettuati da parte dell’Asl su cittadini ercolanesi. Da domenica ad oggi, sono stati sottoposti a tampone circa 70 residenti tra persone rientranti da vacanze all’estero o fuori regione, e componenti del nucleo familiare di persone precedentemente già risultate positive. Sono tre i nuovi contagi registrati e riguardano un ragazzo rientrato da un periodo di vacanze fuori regione e i due figli di un cittadino risultato nei giorni scorsi positivo e che quindi erano già sottoposti al regime di quarantena obbligatoria”. Lo rende noto il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto. “Tutti e tre risultano asintomatici e nei loro confronti è stato disposto l’isolamento domiciliare. Continuo ad essere costantemente in contatto con i responsabili dell’Asl affinché possano essere sempre più ridotti i tempi per chi è in attesa del tampone, continua il sindaco. Persiste qualche rallentamento, ma la situazione appare nettamente migliorata rispetto alle scorse settimane.

A tutti i cittadini chiedo di tenere in ogni occasione massima prudenza: mascherina e distanza sociale sempre! È l’unico modo per proteggere la nostra salute e quella dei nostri cari. Continuerò a tenervi aggiornati”, conclude Buonajuto.