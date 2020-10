Ercolano – Emergenza Coronavirus, salgono a 416 i positivi in città

“L’Asl mi ha comunicato i dati dei tamponi effettuati fino al 30 ottobre sui cittadini di Ercolano. Al momento registriamo 416 casi positivi, di questi 5 sono stati ricoverati in strutture ospedaliere, il resto è in quarantena domiciliare. Il numero dei guariti sale a 48, mentre i tamponi effettuati dal 1° ottobre ammontano a 2.928”. Lo rende noto il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

Stiamo intensificando sempre di più i controlli per far rispettare le regole. Ho visto in giro troppe persone (adulti e ragazzi) che indossano in modo non corretto la mascherina (deve coprire bocca e naso) e non rispettano le distanze.