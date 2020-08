Ercolano – Emergenza Coronavirus, positiva ragazza 20enne

“Come in molti già sapranno, a partire da oggi sono state emanate sull’intero territorio nazionale una serie di misure volte a limitare assembramenti e a favorire un corretto distanziamento sociale con la chiusura di locali da ballo e l’introduzione dall’obbligo di uso delle mascherine anche all’aperto nei luoghi in cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza.

In queste ore sono stato in contatto con tutte le Forze dell’Ordine che operano sul territorio che mi hanno garantito una intensificazione dei controlli specifici. Oltre ai controlli (che per quanto volenterosi non possono coprire contemporaneamente tutto il territorio e tutte le persone), è importante la collaborazione di tutti i cittadini.

Forse mai come ora, più che di poliziotti abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i genitori per far capire soprattutto ai più giovani che questo è il momento decisivo per evitare comportamenti che mettano a rischio la salute di amici e parenti. Proprio i ragazzi, infatti, in questa fase rischiano di diventare il principale veicolo di diffusione di questo maledetto Covid. Dopo due settimane anche a Ercolano è stato registrato un nuovo caso positivo e si tratta proprio di una ragazza di 20 anni che è stata presa in cura appena ha manifestato i primi sintomi della malattia. Al momento è in isolamento con tutta la sua famiglia, ma è in buone condizioni di salute.

È il momento della prudenza e del rispetto delle regole, torneranno i momenti in cui poter stare insieme senza pensieri ma ora occorre fare la massima attenzione.

Chi rientra dall’estero ha l’obbligo di informare l’Asl a questi contatti: telefono: 081-8490682. Orari: lun-dom 9-13 e 15-18. Mail: dippr@aslnapoli3sud.it.

Per ogni tipo di dubbio legato alla salute, per prima cosa bisogna contattare telefonicamente il proprio Medico di Famiglia. Colgo l’occasione per dire ancora una volta grazie a tutti i nostri Medici che sono stati e continueranno ad essere in prima linea in questa emergenza mai vista prima”. Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.