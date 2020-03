Ercolano – Emergenza Coronavirus, in corso controlli sugli spostamenti, Buonajuto: “Ci affidiamo anche al buonsenso dei cittadini”

“Anche a Ercolano sono in corso controlli delle forze dell’ordine per verificare che non ci siano spostamenti per motivi non strettamente necessari.

È impossibile controllare ogni singola persona, per cui ci affidiamo anche al buonsenso dei cittadini: ne va della salute di tutti.

Mi raccomando: restiamo a casa ed evitiamo gli spostamenti non necessari.” Ciro Buonajuto sindaco di Ercolano