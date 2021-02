Ercolano – Emergenza Coronavirus, Buonajuto: “Da Cts accuse indegne e assurde nei confronti dei sindaci”

“Considero indegne e assurde le parole rivolte dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, nei confronti dei sindaci. Questo non è il momento dello scaricabarile, né tantomeno della ricerca di capri espiatori. Bene ha fatto il presidente dell’Anci Decaro a sottolineare il ruolo che quotidianamente svolgiamo per tenere unite le nostre comunità che, con il passare dei mesi, stanno facendo i conti con una situazione economica e sociale sempre più complicata. Pensiamo a lavorare, ognuno per le nostre competenze, per uscire da questa situazione, piuttosto che addossare colpe ai sindaci che da sempre sono in prima linea nella difesa dei cittadini e delle Istituzioni” – è quanto dichiara in una nota Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.