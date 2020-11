Ercolano – Emergenza Coronavirus: 662 i positivi in città, 254 i guariti

“Da domenica 15 novembre l’intero territorio della Regione Campania sarà zona rossa. Una misura che è stata decisa dal Governo Centrale e che per i prossimi giorni limiterà gli spostamenti anche all’interno dello stesso comune, tranne che per comprovate ragioni lavorative, di salute, di studio, ci obbligherà a circolare muniti di autocertificazione, chiuderà le attività di ristorazione e bar che potranno solo consentire l’asporto e la consegna a domicilio. Limitazioni ci saranno anche per quanto concerne l’utilizzo dei mezzi di trasporto.

Intanto vi informo che dai dati forniti dall’Asl sul nostro territorio i positivi al momento sono 662, i guariti sono 254, mentre sono 3 i nostri concittadini deceduti dall’inizio della pandemia.

Faccio appello ancora una volta al senso di responsabilità dei cittadini di Ercolano se vogliamo che la curva dei contagi torni a scendere”. Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.