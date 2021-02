Ercolano – Emergenza Coronavirus: 42 casi di variante inglese, in arrivo il centro vaccinale

“L’Asl mi ha comunicato che sul territorio di Ercolano si registrano allo stato attuale 42 casi di positività, già accertati, che manifestano la cosiddetta variante inglese (identificabile dai referti dei tamponi come “Positivo con gene S Drop Out”), tutti sono asintomatici e in quarantena obbligatoria nelle loro abitazioni. Il numero totale dei positivi resta fermo a 403, stesso numero rilevato nella giornata di ieri, infatti dagli ultimi tamponi comunicati dall’Asl si registrano 5 nuovi positivi e altrettanti guariti. Il numero totale di guariti sale a 2.138 (ieri era 2.133).

Per quanto concerne il centro vaccinale, la procedura di individuazione è in dirittura d’arrivo, stiamo sbrigando gli ultimi adempimenti burocratici. Ad inizio settimana i tecnici dell’Asl e del Comune hanno già provveduto ad effettuare il sopralluogo in alcuni locali che, di concerto con gli operatori del 118, riteniamo idonei per espletare le operazioni di vaccinazione”. Così il sindaco Ciro Buonajuto.