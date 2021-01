Ercolano – Emergenza Coronavirus: 414 i positivi in città

“Stando ai dati dell’Asl e dopo averli confrontati anche con quelli della piattaforma della Regione Campania, attualmente i positivi ad Ercolano sono 414, a fronte di 1.558 guariti a partire dall’inizio della seconda pandemia. I tamponi effettuati sono 10.549, sempre a partire dal 1° ottobre dello scorso anno.

La curva dei positivi, quindi, è in discesa e questo mi fa tirare un sospiro di sollievo, anche se come ricordo sempre, non bisogna abbassare la guardia.

Continuiamo ognuno a fare la propria parte. La campagna vaccinale sta proseguendo, anche se abbiamo necessità di una netta accelerata, così come ho avuto modo di far presente nelle sedi istituzionali”. Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.