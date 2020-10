Ercolano – Emergenza Coronavirus, 391 attualmente positivi in città

“L’ASL mi ha fornito i dati sui tamponi effettuati aggiornati al 29 ottobre. Allo stato attuale i cittadini di Ercolano positivi sono 391, due dei quali sono attualmente ricoverati in ospedale, mentre tutti gli altri sono in quarantena domiciliari con sintomi lievi. I guariti sono 43 su un totale di 2.809 tamponi effettuati a partire dall’inizio del mese di ottobre.

Per quanto concerne gli istituti scolastici la Regione Campania, con apposita ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, ha prorogato fino al 14 novembre l’attuale regime di didattica a distanza per la scuola primaria e secondaria, estendendola pure alle scuole per l’infanzia.

Inoltre, è stato confermato l’obbligo a tutte le aziende di trasporto pubblico locale, di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.