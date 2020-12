Ercolano – Emergenza Coronavirus: 38 nuovi casi e 124 guariti

Come vi ho ribadito più volte e continuerò a farlo ancora, non bisogna abbassare assolutamente la guardia, tantomeno lasciarsi andare a facili entusiasmi. Dobbiamo continuare a combattere la nostra battaglia contro questo virus, in attesa del vaccino, che appare giorno dopo giorno un orizzonte più vicino.

Intanto da domani 9 dicembre riprende la didattica in presenza per gli alunni fino alla seconda classe delle primarie. Ho letto diversi commenti di genitori arrabbiati, come se la decisione fosse maturata solo ed esclusivamente per una scelta arbitraria da parte del sindaco.