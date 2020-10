Ercolano – Emergenza Coronavirus, 287 attualmente positivi in città

“L’ASL mi ha fornito i dati relativi ai tamponi effettuati nella giornata di domenica che abbiamo provveduto a confrontare con una nota riepilogativa dell’intera settimana pervenuta dagli uffici della Regione Campania, per avere un quadro completo e dettagliato di quanto sta avvenendo sul territorio di Ercolano”. Lo rende noto il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

“I numeri ci dicono che la curva dei contagi aumenta a fronte di un aumento esponenziale dei tamponi. La situazione al 25 ottobre è di 287 positivi in totale, fortunatamente tutti sono in buona salute e in quarantena domiciliare, 20 è il numero dei nostri concittadini guariti, mentre i tamponi effettuati da inizio mese sono 2.046, spiega il sindaco.

Sono consapevole che le preoccupazioni di ogni singolo cittadino di Ercolano con il passare dei giorni stiano aumentando, ma la situazione che stiamo vivendo ci impone di alzare la soglia di attenzione e di imporci maggiore rigore e sono sicuro che tutti insieme possiamo superare questo momento, come già abbiamo dimostrato di fare nel recente passato, prosegue Buonajuto.

Non possiamo negare, però, che quello di oggi è stato un lunedì diverso per molti, in particolar modo per i tanti commercianti anche della nostra città, costretti a fare i conti con le nuove disposizioni.

Come ANCI abbiamo sottolineato la necessità che ai sacrifici chiesti alla popolazione devono corrispondere certezze da parte dello Stato: ristoro concreto e immediato a chi chiude senza lungaggini burocratiche. All’impegno dello Stato, però, deve corrispondere il senso di responsabilità dei cittadini: rispettare le regole e limitare i contatti per contribuire a frenare il contagio.

Come sempre vi terrò costantemente informato su tutti gli sviluppi”, conclude Buonajuto.