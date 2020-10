Ercolano – Emergenza Coronavirus, 240 attualmente positivi in città

“Il nuovo DPCM del Governo Conte introduce nuove restrizioni, ora siamo in attesa del Decreto Legge che varerà le misure di sostegno per le categorie penalizzate. In qualità di vicepresidente nazionale dell’Anci, nel corso di una nuova videoconferenza con il vicegovernatore Fulvio Bonavitacola, ho proposto di tenere aperte almeno le scuole elementari, perché si tratta di scuole di prossimità e non gravano sul trasporto pubblico locale ed inoltre i bambini, non essendo autonomi, in molti casi sono in compagnia dei nonni e questa situazione potrebbe generare altri disagi e problemi, prosegue il sindaco.